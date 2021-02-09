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Eyüpsultan Belediyesi Anaokulunda kayıtlar başladı

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in seçim vaatleri arasında bulunan ve Karadolap’ta yapımı tamamlanan Eyüpsultan Belediyesi Anaokulunda kayıtlar başladı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in seçim vaatleri arasında bulunan ve Karadolap'ta yapımı tamamlanan Eyüpsultan Belediyesi Anaokulunda kayıtlar başladı.


Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirerek, ilçenin en büyük eksiklerinden olan anaokulu sorununu çözmek için Karadolap'ta bir anaokulu inşa ettirdi. Başkan Deniz Köken'in seçim vaatlerinde de yer alan ve yapımı tamamlanan anaokulu hiç vakit kaybetmeden hizmete alınırken kayıtlar da başladı. "Ezbere değil deneyime dayalı eğitim" sloganıyla açılan snaokulu için 8 Şubat'ta başlayan kayıtlar 25 Şubat Perşembe günü mesai saati bitimine kadar devam edecek.

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