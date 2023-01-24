Eyüpsultan Belediyesi aşevi yeni binasında hizmete girdi

Hem mimari açıdan hem de iç donanım olarak daha modern ve daha işlevsel olarak yapılan yeni aşevinde 35 personel görev yapıyor. Eyüpsultan'da yaşayan yardıma muhtaç vatandaşlara yardım elini uzatan Eyüpsultan Belediyesi Aşevi, her gün 3 bin kişiye 3 çeşit sıcak yemek hizmeti veriyor.

Hazırlanan 3 bin sıcak yemeğin bin 500 adedi ilçe genelinde bulunan ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Diğer bin 500 adedi ise, yemek saatinde belediye bünyesinde görevli personele veriliyor.

65 yaş üstü vatandaşlara özel menü hazırlanıyor

Günlük yemek menüsü aşevi ve personel olarak iki ayrı şekilde hazırlanıyor. Aşevi menüsü, 65 yaş üstü vatandaşlara da hizmet verildiği için, özel olarak hazırlanıyor. Sabah saat 05.00'te mesaiye başlayan aşevi çalışanları, ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlar için büyük bir titizlikle çalışarak, öğle ve akşam yemeği olmak üzere iki öğün yemek dağıtımı yapıyor.

Bunun dışında ilçede cenazesi olan aileler için de ikramlar hazırlanıyor.

Özellikle hijyene çok büyük önem verilen yeni aşevinde doğrama, pişirme, paketleme ve dağıtım bölümleri bulunuyor. Ayrıca gıda ürünlerini saklamak amacıyla 2 adet -18 derecelik soğuk hava dolabı ve 3 adet +4 soğuk hava dolabı mevcut. Bu arada Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in görev başladığı günden bugüne kadar ilçede yaşayan yaklaşık 100 bin kişiye yemek ikramı yapıldı.