Eyüpsultan Belediyesi askere desteği ve yaşlılara ziyareti aksatmıyor

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri yaptıkları Ensar-ı Çınar ziyaretleriyle yaşlıları yalnız bırakmıyor. Bayramlarda da yalnız bırakılmayan koca çınarlar, aynı zamanda gençlerle sohbet ederek bilgi ve tecrübe aktarımında bulunuyor. Toplumun aklı ve bereketi olan yaşlılara ziyaretler sayesinde gençlerde farkındalık ve bilinç oluşuyor.

Öte yandan asker ve asker ailelerinin de düşünüldüğü Eyüpsultan Belediyesinde yardımlar aralıksız devam ediyor.

Asker ailelerine “asker maaşı"

Vatan borcunu ödemek için baba ocağından ayrılan Eyüpsultanlı gençlerin aileleri yalnız bırakılmıyor. Eyüpsultan ilçesinde ikamet eden asker ailelerine, evlatları vatan borcunu öderken kendileri maddi zorluk yaşamasın diye Eyüpsultan Belediyesi tarafından maaş bağlanıyor. Şimdiye kadar bin 432 ailenin yaralandığı asker maaşı ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. İhtiyaç sahibi ailelerin mağdur olmaması için yapılan yardım sayesinde askerlerin de gözü arkada kalmıyor.

Her ay 390 lira maaş

Öncelikle başvuruyu asker bekarsa annesi, evliyse eşi yapıyor. Daha sonra yardıma ihtiyacı olan asker ailelerinin hanedeki toplam geliri hesaplanıp desteğe ihtiyacı olan aileler tespit ediliyor. Buna göre uzun dönem askerlik yapacak olan kişinin ailesine ödenek çıkarılıyor. Aileler askerlik boyunca belirlenen bankaların şubelerinden her ay 390 lira asker maaşı alıyor.