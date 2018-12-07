Eyüpsultan Belediyesi, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın “Önce insan” prensibini kendilerine ilke edinen ekipler, cadde ve sokaklarda çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Yapılan çalışmalarda görülen aksaklıklar gideriliyor, arızalar onarılıyor, bazı bölgelerde ise eskiyen, bakımsız kalan yerler yenileniyor.Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçedeki parklar, yeşil alanlar ve refüjlerde çalışma sürdürüyor.

Ekipler, parklarda ve refüjlerde aralıksız olarak düzenleme ve bakım çalışmaları yapıyor. Parklarda eskimiş ve yıpranmış oturma üniteleri ile oyun grupları tek tek onarılıyor.

Bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise yağışlar nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ilçede yağmursuyu ızgara, baca ve kanalların temizlik, bakım ve onarımlarını yapıyor. Ayrıca ekipler mahallelerde arızalı, yanmayan aydınlatma direklerine müdahale ederek faal duruma getiriyor. Park ve bulvarlar üzerinde eskimiş halde olan tabelalar da yine ekiplerce sökülerek yerlerine Eyüpsultan için özel olarak tasarlanmış yeni tabelalar konuluyor. Bu çalışmalarla birlikte hasara uğramış kilit taşları yenileniyor, coğrafik koşullar nedeniyle vatandaşların iniş çıkışlarda zorluk çektiği bölgelere merdivenler yapılıyor.