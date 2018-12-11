Eyüpsultan Belediyesi binlerce kişiye istihdam sağladı

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın döneminde hayata geçirilen İş ve Kariyer Geliştirme Birimi, işçi arayan şirketlerle iş arayan vatandaşlara aracılık yapıyor, iş verenle iş arayanları buluşturuyor.

İş ve Kariyer Birimi, 688 paydaş şirketle çalışarak işsiz vatandaşlara umut oluyor. Bugüne kadar toplam 2 bin 754 kişiye bu sayede istihdam sağlandı.

Özel sektörde iş arayan vatandaşlar İş ve Kariyer ve Kariyer Geliştirme Birimine başvurarak öz geçmiş bilgi girişlerini istihdam uzmanlarının rehberliğinde yapıyorlar. Oluşturulan öz geçmişler rutin aralıklarla güncellenerek kayıt altında tutuluyor.

İş bulma danışmanlığı

Oluşturulan öz geçmişlerde iş arayan vatandaşların hangi kriterlerde iş aradığı belirlenerek, iş veren firmalar tarafından yapılan personel talepleri sonrasında öz geçmiş havuzundan kriterlere uygun iş arayan üyelere SMS ve telefonla bilgilendirme yapılıyor.

Meslek edindirme ve hazırlık kursları

Öz geçmiş havuzunda bulunan vatandaşlar sektörel ihtiyaçlara göre mesleki anlamda eğitme amacı ile konunun uzmanları tarafından verilen sertifikalı eğitimler ile istihdamı gerçekleştirme hizmeti veriliyor.

İş arayan ve iş veren buluşmaları

İşçi ve personel arayan firmalara yapılan ziyaret ve firmalar ile yapılan anlaşmalar sonrasında, öz geçmiş havuzunda bulunan ve uygun kriterlere sahip vatandaşlarla toplu iş görüşmeleri ve mülakat tekniği ile istihdamını gerçekleştirme hizmeti veriliyor.

İş ve kariyer geliştirme biriminden nasıl yararlanabilirim?

İş arayan süreci, merkezimize başvuruda bulunan adayların birebir mülakat tekniği ile öz geçmişleri oluşturularak kişinin profiline uygun iş ilanları belirleniyor. Daha sonra adayın profiline göre merkezimizde toplanan uygun iş ilanlarına aday firmadan randevu alınarak yönlendiriliyor.

Personel arayan süreci ise ziyaretine gittiğimiz yada merkezimize başvuruda bulunan firmanın kaydı sistem üzerinden alınarak gerçekleştiriliyor.