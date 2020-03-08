Eyüpsultan Belediyesi Çocuk Meclisi toplandı

Dönem 6. Toplantısı, Çocuk Meclisi Başkanı Yunus Emre Muti'nin başkanlığında gerçekleştirildi.

Eyüpsultan Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Çocuk Meclisi üyeleri devam eden projeleri ve bu ay itibariyle gerçekleştirilmeye başlanacak çalışmaları masaya yatırdılar. Çocuklar, tıp bayramı nedeniyle çocuk meclisi oturumuna davet edilen, Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Uysal'a doktorluk mesleğine dair sorular yönelttiler.

Konuşmasına İdlib'de şehit düşen askerleri anarak, milletimize başsağlığı dileyerek başlayan Çocuk Meclisi Başkanı Yunus Emre Muti şunları söyledi:

“Bir Çocuk Bir Hayal projesi kapsamında engelli kardeşimiz Ömer Faruk Kuşakçı'nın hayalini gerçekleştirmek istiyoruz. Onu Fenerbahçe Stadı'nda maça götüreceğiz.18-24 Mart Yaşlılar Haftası münasebetiyle de beşer kişilik gruplara ayrılarak mahallelerimizde bulunan yaşlı amcalarımızı, teyzelerimizi ziyaret edeceğiz. 30 Mart Kütüphaneler Haftası dolayısıyla arkadaşlarımızla birlikte Selimiye Kütüphanesi'ne gideceğiz. Bugünkü oturumumuza Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Uysal'ı davet ettik. Doktorluk mesleğine dair sorular sorduk. Arkadaşlarım adına Başkanıma teşekkür ediyorum. Onun nezdinde tüm doktorların, tıp öğrencilerinin, doktor olmak isteyenlerin tıp bayramını kutluyoruz. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e de bize bu imkanı verdiği için arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum.”

Çocuk Meclisi oturumunun ardından Meclis Başkanı Yunus Emre Muti, Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Uysal'a çiçek takdiminde bulundu.