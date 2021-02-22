Eyüpsultan Belediyesi çölyak hastalarına glutensiz erzak kolisi dağıttı

Eyüpsultan Belediyesi, pandemi nedeniyle zor bir dönemden geçtiğimiz şu günlerde sosyal belediyecilik anlayışıyla rutin çalışmalarına aralıksız devam ederken vatandaşları da bu zor günlerinde yalnız bırakmıyor. Gıda desteğinden, nakdi desteğe kadar vatandaş ve esnafın yanında olmaya devam eden Eyüpsultan Belediyesi, çölyak hastalarını da unutmuyor. Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, bu kapsamda özel beslenme gereksinimi duyan çölyak hastalarına 3 ayda bir gıda desteği sunuyor.

Çölyak hastalarına glutensiz gıda

Bu amaçla ilçede bulunan 80 çölyak hastası için, içerisinde ekmek, makarna, un, kurabiye, çikolata, karışık kuruyemiş, kahvaltılık, bakliyat, sıvı yağ, çorba gibi gluten içermeyen, 19 kalemden oluşan yiyecek paketleri oluşturuldu. Özenle hazırlanan gıda paketleri vatandaşların kapılarına kadar götürülerek ücretsiz olarak teslim edildi. Ayrıca ailelere pandemi nedeniyle maske ve kolonya da hediye edildi. Paketlerini teslim alan vatandaşlar yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek kendilerini unutmayan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e teşekkürlerini iletti.