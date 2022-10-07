Eyüpsultan Belediyesi, Craft İstanbul El Sanatları ve Tasarım Fuarı'nda

CRAFT İSTANBUL El Sanatları ve Tasarım Fuarı'nın üçüncüsü Dr. Mimar Kadir TOPBAŞ Gösteri ve Sanat Merkezi'nde kapılarını açtı. Eyüpsultan Belediyesi de Eyüpsultan Sanat ve Meslek Eğitim Kursları ve Kültür Merkezlerinde düzenlenen kurslarda ortaya çıkan eserlerle fuardaki yerini aldı.

Stantta, ESMEK'te 34 alan ve 314 farklı branşta verilen eğitimlerde kursiyerler tarafından yapılan takılar, örme sepetler, el işleri, deri el çantaları gibi birçok el emeği göz nuru ürün sergileniyor. Ayrıca Sertarikzade Kültür ve Sanat Merkezi ile Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nde 8 branştan oluşan hat, tezhip, minyatür, ebru, kaligrafi, çini, seramik ve çömlek eğitimi alan öğrencilerin eserleri de yer alıyor.

Fuara 400'ü aşkın el sanatçısı katılıyor

El sanatçıları ve küçük işletmeleri için can suyu olabilecek, ürünlerini satabilecekleri fuara 77'si yurtdışından olmak üzere 400'ü aşkın el sanatçısı, 16 Üniversite, 11 Belediye, Olgunlaşma Enstitüleri ve Kadın kooperatifleri, GES, AKG gibi satın almacılar, sektör dernek ve vakıfları, Sanatsal Makine ve Malzeme tedarikçileri katılıyor. Bangladeş'in kardeş ülke olduğu fuarda Özbekistan ve İran ülke katılımı ile geniş bir şekilde yer alıyor.

Konferanslar ve workshopların düzenleneceği fuar, 6-9 Ekim 2022 tarihleri arasında ziyarete açık olacak.