Eyüpsultan Belediyesi, dil kampı düzenleyecek

Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, 7-9 Nisan 2020 tarihleri arasında Kefken'de 2 gece 3 gün sürecek dil kampı düzenleyecek.

Kız öğrencilerin katılacağı kampa, Eyüpsultan Belediyesi Dil Evi'nde İngilizce eğitim alan 40, Arapça eğitim alan 40 öğrenci ve 20 yabancı öğrenci olmak üzere toplam 100 öğrenci katılacak. Kampta ana dili Arapça ve İngilizce olan farklı kültürlerdeki gençlerin bir araya gelmesi, katılımcılara özellikle yabancı dilde aksan ve konuşma ile ilgili örnekler sunarak, kültürel etkileşim ve sosyalleşme konusunda güzel deneyimler yaşatacak. Bu kapsamda Dil Kampı'na yabancı öğrenci sağlayacak olan konsolosluk ve yabancı okulların temsilcileri ile iletişime geçen Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Ensari Konağı'nda bir toplantı gerçekleştirdi.

Dil kampı için çalışmalar başladı

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün daha önce yapılan kamplarla ilgili bir sunum gerçekleştirdiği toplantıya, The British International School İstanbul'dan Etkinlik Koordinatörü Irina Fierra, İletişim Koordinatörü Victoria Sykes, Filistin Konsolosluğu Dış İlişkiler Sorumlusu Muayyad Fanous, Özel Kudüs Milletlerarası Okul Müdürü Sebahattin Keskin, Müdür Yardımcısı Abdullah Aluç, Sjajda Abu Owda, Elfanar Okulu Müdür Yardımcısı Hamdi Alarabi ve İngilizce Öğretmeni Esma Kandil katıldı.

46 dönüm üzerine kurulu kamp alanı

İzmit'in Kandıra ilçesine bağlı Kefken Köyü'nde 46 dönüm üzerine kurulu Kefken Kamp alanı 5 adet 2 katlı evde 16 oda ile 23 adet müstakil olmak üzere toplam 39 odadan oluşuyor. Kamp içinde yönetim odası, yemekhane, kafeterya, toplantı salonu, psikolojik danışman odası, lobi ve revirden oluşan üç katlı sosyal tesis bulunuyor.

Kampta 55 personel görev alıyor

Kampta öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve daha iyi hizmet vermek için idari amir, büro çalışanları, doktor, hemşire, güvenlik, temizlik ve teknik personel olmak üzere 55 kişi görev alıyor. Kampta öğrencilerin aktiviteler gerçekleştirebileceği orman içi minyatür alanları, 800 metrekare kullanımlı futbol sahası, 200 metrekare kullanımlı yüzme havuzu, standarda uygun 2 voleybol, 2 basketbol, 1 badminton sahası ve bir de amfi tiyatro yer alıyor. Kız öğrenciler için Nisan ayında düzenlenecek olan Dil Kampı'nın 2.'si ise Haziran ayında erkek öğrenciler için düzenlenecek.