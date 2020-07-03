Eyüpsultan Belediyesi, "Doğa ile Tasarım" kursu başlatıyor

Kursta balkonda, terasta, toprak olan her yerde doğal gıdalar yetiştirebilmek için bahçecilik bilgileri, mutfak atıklarından gübre/toprak üretme, toprağı ve bitkileri tanıma eğitimleri verilecek. Eğitimci Taner Aksel tarafından online ve ücretsiz olarak verilecek olan eğitimler 12 saat sürecek.

Eyüpsultan Belediyesi sitesi üzerinden kayıtların alındığı Doğa ile Tasarım kursuna katılımlar, 100 kişi ile sınırlı tutulacak. Son ön başvuru tarihinin 19 Temmuz 2020 olduğu kursa katılım için, ön kayıt sonrası tespit edilen asil katılımcı listesinde yer alanlara e-mailleri üzerinden link gönderilecek. Gıda üreterek aile bütçesine destek olmak; daha geniş alanlarda doğal bahçecilik ile kendi gelirini elde etmek ve toprak olan her yerde kendi doğal gıdasını yetiştirmek isteyenler için Doğa ile Tasarım kursları, katılımcılarını bekliyor.