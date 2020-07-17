İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eyüpsultan Belediyesi eczanelere ilaç poşeti dağıtıyor

Pandemi sürecinde yeni normal hayata geçişle birlikte zorunlu hale gelen maske dağıtımını tüm mahallelerde ücretsiz olarak yapan Eyüpsultan Belediyesi, yeni bir çalışma daha başlattı.

İlçedeki tüm eczanelere ücretsiz ilaç poşeti dağıtılıyor.


Bu kapsamda Eyüpsultan Belediyesi ekipleri, paketler halinde hazırlanan poşetlerin eczanelere dağıtımını gerçekleştiriyor. İlçede bulunan 92 eczaneye 150 bin adet poşet dağıtılması planlanıyor. Korona virüs sürecinin henüz bitmediğine dikkat çekmek amacıyla dağıtılan 'Covid-19 Halen Aramızda' yazılı poşetleri teslim alan eczane esnafı ise duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Deniz Köken'e teşekkürlerini iletiyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.