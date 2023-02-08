Eyüpsultan Belediyesi ekipleri deprem bölgesinde

Eyüpsultan Belediyesi, Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrası yardım amacıyla ilçede seferberlik ilan etti.

Toplanan yardımlar tırlarla bölgeye ulaştırılırken, ESAY Arama Kurtarma Ekibi de bölgede kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

“Şimdi Birlik Zamanı” sloganıyla yapılan çağrı sonrası ilçe sakinleri; battaniye, mont, bot, bebek bezi, atkı, bere, uyku seti, temizlik malzemesi ve gıda ürünlerini Eyüpsultan Belediyesi tarafından belirtilen Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi, Beyaz Masa, Göktürk Kültür Merkezi ve bir alışveriş merkezi olan toplama noktalarına getiriyor. Vatandaşlar tarafından getirilen yardım malzemeleri Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi'nde türlerine göre ayrıldıktan sonra kolilenerek tırlarla bölgeye ulaştırılıyor.

Ekipler deprem bölgesinde çalışmalara başladı

Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına destek vermek, vatandaşların mağduriyetlerini gidermek, yaraları sarmak amacıyla 13 personel ve 1 arama kurtarma aracından oluşan Eyüpsultan Afet Yönetim Birimi (ESAY) Arama Kurtarma Ekibi, Mobil Mutfak Aracı, ekskavatör, havuz kasa kamyon, tır ve çekici, Beko loder, hafif ticari araç ve otobüsten oluşan destek ekibi de deprem bölgesinde çalışmalara destek veriyor. AFAD koordinesinde Hatay İskenderun'da görev alan ESAY Arama Kurtarma Ekibi hiç vakit kaybetmeden arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Eyüpsultan Belediyesi'ne ait Mobil Mutfak Aracı ise Gaziantep İslahiye'de vatandaşlara 24 saat sıcak çorba ve yemek dağıtımı yapmaya devam ediyor.