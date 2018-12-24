Eyüpsultan Belediyesi geleceğin sanatçılarını yetiştiriyor

Eyüpsultan Belediyesi'nin eğitim programları sayesinde, geleceğin sinemacıları Eyüp Film Akademisi'nde (EFA), geleceğin karikatüristleri Eyüpsultan Karikatür Okulu'nda, geleceğin şair ve yazarları Eyüpsultan Yazı Akademisi'nde yetişiyor.

Eyüpsultan Film Akademisi; İstanbul Medya Akademisi paydaşlığında ve TRT'nin medya sponsorluğunda hizmete alındı.

Eyüpsultan Film Akademisi'nin amacı dünyanın en stratejik sektörlerinden biri olan sinemaya yeni yetenekler kazandırmak. Yerel yönetimler bazında ilk ve tek olan Akademi, 2015 yılında hizmet vermeye başladı. Eğitimler teorik ve pratik olmak üzere iki aşamalı olarak veriliyor ve 7 ay boyunca devam ediyor. Akademiye ön eleme ve mülakatla öğrenci kabul edilirken, her dönemde 40 genç yetenek yüzlerce kişi arasından seçilerek sinema eğitimleri alıyor.

“EFA, sinemaya ilgi duyan kişiler için önemli bir fırsat”

Akademide sinema yapmak adına kapsamlı bir eğitim alabildiğini söyleyen Emine Tuğba Şahin, "Bu durum da zaten akademiyi cazip kılıyor. Bu sektördeki insanlarla iletişim halinde olmak çevremizi istediğimiz alandan oluşturmamıza olanak sağlıyor. EFA'yı kuran Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'a çok teşekkür ederim" dedi.

Umay Naz Uçaner ise, “Alanında uzman isimlerden sinema eğitimi alarak, gerek akademik gerekse profesyonel anlamda mesleki tecrübe kazandım. Sağlam ve geniş bir kadroya sahip bu ekibin, sinemaya ilgi duyan kişiler için önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Eyüpsultan Yazı Akademisi

Eyüpsultan Yazı Akademisi, Eyüpsultanlı genç şair ve yazarları edebiyat dünyasına kazandırmak amacıyla 2016'da hizmet vermeye başladı. Eyüpsultan Yazı Akademisi kapsamında; seminerler, yazar buluşmaları, atölye çalışmaları, dergi yayını gibi birçok etkinlik ve atölye bulunuyor. Akademinin hedef kitlesinde liseli gençler olmakla birlikte; sınırlı sayıda üniversite öğrencilerine de hizmet veriyor. Akademide her yıl 80 öğrenci eğitim alıyor.

Eyüpsultan Karikatür Okulu

Eyüpsultan Belediyesi ve İMH Gün Işığı Derneği'nin iş birliği ile açılan Karikatür Okulu'nda ise geleceğin karikatüristleri yetişiyor. 30'a yakın öğrencinin ücretsiz eğitim aldığı “Karikatür Okulu”nda öğrenciler karikatür nedir, amacı nedir, nasıl çizilir gibi temel konular üzerine hem teorik hem de pratik eğitim alıyorlar.