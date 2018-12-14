Eyüpsultan Belediyesi şiddet gören kadınlara desteğini sürdürüyor

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın döneminde hayata geçirilen Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, şiddet gören kadınların yanında olmaya devam ediyor.

Fiziksel, duygusal, cinsel, ekonomik, ve sözlü istismara veya şiddete maruz kalan kadınların korunması, psiko-sosyal ve ekonomik sorunlarının çözülmesi adına kadınların yanında yer alıyor.

2014 yılından buyana 250 kadın 95 çocuk kadın konukevinden yararlanarak daha sağlıklı ve şiddetsiz bir ortamda hayatlarını sürdürdü.

Şiddet gören kadınların yaşamlarını kolaylaştırma adına açılan Eyüpsultan kadın konukevi, kadınları sadece şiddetten korumuyor onlara ne kadar özel olduklarını da hatırlatıyor.

Yapılan etkinliklerle, verilen psikolojik destek ve manevi bakım eğitimleriyle kadınların hayatlarına olumlu yönde dokunmaya devam ediyor.Kadın konukevinde şiddet görmüş kadınlar danışmanlık desteğinin yanında aynı zamanda isteklerine göre hukuki destek imkanlarından da yararlanıyor.

Mesleki eğitim kurslarının da verildiği konukevinde kadınlara giyimden eşyaya her türlü maddi destek sunuluyor.

Aynı zamanda kadınların kendi ayakları üstünde durmasında da yardımcı olan Eyüpsultan Belediyesi talepler doğrultusunda kadınlara iş imkanı da sağlıyor.

Çocuklar sıcak yuvalarda büyüyor

Kadın konukevinde çocukların sağlığı ve eğitimi de aksatılmadan devam ettiriliyor. Çocuklar okullarda misafir öğrenci olarak gizli kayıt sistemiyle kayıt ediliyor. Anneler huzurlu ortamlarda vakit geçirirken çocuklar da güvenli bir şekilde eğitimlerine devam ediyor.

Kadın konukevinden nasıl yararlanılır?

2008 yılında hizmet vermeye başlayan kadın konukevi, başvuruları ŞÖNİM üzerinden alıyor. Buraya başvurmak isteyen kadınlar Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'ne (ŞÖNİM) müracaat ederek kayıt altına alınıyor.

Kabul edilen kişiler çocuklarıyla beraber konukevine yönlendiriliyor. 13 kadın 3 çocuk kapasiteli kadın konukevi şiddetten kaçan kadınların yuvası oluyor.