Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Mağazası açıldı

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Mağazası, İsfanbul Alışveriş Merkezi'nde açıldı. Engellilerin dans gösterilerinin büyük beğeni topladığı açılış töreninde konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Eyüpsultan merkez civarında hem de bölgemizde bulunan diğer AVM'lerde bunu hayata geçireceğiz.” dedi.

Eyüpsultan Belediyesi bünyesindeki Eyüpsultan Kadın Emeği Programı (ESKEP) kursiyerleri ve Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehberlik Merkezi (ESER) öğrencilerinin ürettiği ürünlerin satışa sunulduğu “Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Mağazası” İsfanbul Alışveriş Merkezi'nde açıldı. Açılışa Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in yanı sıra, İsfanbul Alışveriş Merkezi Genel Müdürü Kemal Baştürk, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mağazanın açılış kurdelesini Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, engelli gençlerle birlikte kesti. Başkan Deniz Köken, açılışı gerçekleştirilen mağazada kadın ve engelli gençler tarafından üretilen ürünleri incelemesinin ardından engelli gençlerin el işi etkinliğine katılarak onlarla sohbet etti.

“Bölgemizdeki diğer AVM'lerde de bu projeyi hayata geçireceğiz”

Açılış töreninde projeye ilişkin yapılan çalışmaları anlatan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Burada hem engelli kardeşlerimizin hem de hanımefendilerin çeşitli kurslarımızda ürettiği ürünlerin satışı için İsfanbul AVM'nin içerisinde bir dükkan kiraladık ve onların da desteğiyle burayı hizmete açtık. Bundan sonra hem Eyüpsultan merkez civarında hem de bölgemizde bulunan diğer AVM'lerde bunu hayata geçireceğiz. Bizim zaten seçim çalışmalarımız esnasında çocuk, kadın, genç, yaşlı ve engellileri hayatın merkezine oturtmamızla ilgili özel bir çalışmamız vardı. ‘Kadın girişimcilik atölyesi' bunun en önemli ayrıntısı olacaktır. Bundan sonra kadınlarımız ürettikleri ürünleri pazarla buluşturma konusunda gerek fiziki olarak dükkanlarla pazar imkanı gerekse internet ortamında pazar imkanını vatandaşlarımıza sunmamız gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalarımız başladı, gelişerek devam edecek. Hanımefendiler ürettikleri ürünleri halkla buluşturup, ev ekonomisine ciddi bir katkı sağlayacak, aynı zamanda da ciddi bir rehabilitasyon aracı olarak kullanabilecek. Biz de bu projeyi geliştirmek istiyoruz.” dedi.

Engelli gençlerin dans gösterisi büyük beğeni topladı

“ESER” bünyesinde eğitim gören engelli gençler, mağazanın açılış töreninde bir dans gösterisi düzenledi. Eğitmenleriyle birlikte gerçekleştirdikleri gösteri sonrası vatandaşlardan büyük alkış alan engelli gençlerin mutluluğu gözlerinden okundu.