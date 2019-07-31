Eyüpsultan Belediyesi Temmuz'da 107 kişiye istihdam sağladı

Eyüpsultan Belediyesi İş ve Kariyer Geliştirme Birimi'nin başlattığı “İstihdam Seferberliği” tüm hızıyla sürüyor.

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü İş ve Kariyer Geliştirme Birimi, Eyüpsultan'da yaşayan işsiz vatandaşlara umut oluyor. Bugüne kadar binlerce iş görüşmesi yapan Eyüpsultan Belediyesi, Temmuz ayında 107 kişiye daha istihdam sağladı. Her yaşa, eğitime ve meslek grubuna uygun işlerin bulunabildiği İş ve Kariyer Geliştirme Birimi, Alibeyköy Mahallesi, Namık Kemal Caddesi'nde yer alıyor. Birebir veya toplu olarak gerçekleştirilen iş mülakatlarının yanı sıra iş ve kariyer geliştirme biriminin eğitim seminerleri ve kursları da bulunuyor. İş ve Kariyer Birimi Eyüpsultan'da ikamet eden ve iş arayan her vatandaşa hizmet veriyor. İş arayış sürecinin başlaması ve mülakat evresine geçiş için adayların Alibeyköy'de bulunan İş ve Kariyer Merkezine gelerek öz geçmiş formu doldurmaları gerekiyor.