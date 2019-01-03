Eyüpsultan Belediyesi, Türkiye'nin siber kalkanı 'Ahtapot' için kolları sıvadı

Yerli ve milli işletim sistemi Pardus'a geçen ilk belediye olan Eyüpsultan Belediyesi de Ahtapot için denemelere başlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada, Ahtapot yazılımının siber güvenlikte üstlendiği role işaret etmişti.

Pardus-Ahtapot Bütünleşik Siber Güvenlik Projesi, TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) öncülüğünde özel sektörün de katkılarıyla yerli kaynaklarla yürütülüyor.

Proje, başta kamu kurumları olmak üzere, orta ve büyük ölçekli tüm bilgi sistemlerinin siber güvenlik konusundaki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlatıldı.

Ahtapot ile "derinlemesine savunma" stratejisiyle birden çok güvenlik önleminin koordineli olarak kullanılması hedefleniyor.

Ahtapot'un işletim sisteminin Pardus olması sayesinde siber güvenlik bileşenlerinde de açık kaynak kodlu milli işletim sistemi dağıtımı kullanılıyor. Açık kaynak kodlu bileşenlerden yararlanılması, denetlenemeyecek sistemlerden uzak durulmasını sağlıyor.

Ahtapot, kurulum, yapılandırma ve güncellemelerin kolaylaştırılması için bir merkezi yönetim sistemi barındırıyor.

Kolay ve anlaşılır kurulum ve kullanım kılavuzlarına sahip Ahtapot Bütünleşik Siber Güvenlik Sistemi, güvenlik duvarı, web uygulama, e-posta, saldırı tespit/önleme, siber saldırı erken uyarı, güvenli bağlantı ve güvenli internet erişim sistemleri gibi özellikleriyle kurumların güvenlik ihtiyaçlarına açık kaynak teknolojilerden yararlanarak çözümler sunuyor.

Gelişmeye devam ediyor, kullanımı yaygınlaşacak

Pardus-Ahtapot Projesi, 21 Nisan 2016'dan beri Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde kullanılıyor. Yerli ve milli işletim sistemi Pardus'a geçen ilk belediye olan Eyüpsultan Belediyesi de Ahtapot için denemelere başlayacak. Halihazırda Ahtapot Projesi ile ilgili olarak kurumların ihtiyaçları doğrultusunda geliştirme ve destek faaliyetlerine devam ediliyor.