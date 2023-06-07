Eyüpsultan Belediyesi Yaz Spor ve Yaz Okullarında kayıtlar başladı

Eyüpsultan'da gençleri spor, eğlence ve eğitim ile dopdolu bir yaz bekliyor. Eyüpsultan Belediyesi'nin gençlere ve çocuklara yönelik düzenlediği Yaz Spor ve Yaz Okulları başlıyor.

Sadece spor odaklı olmayıp çocukların fiziksel gelişimlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel açıdan da daha donanımlı hale gelmesini sağlayan Yaz Spor Okulları'nda Eyüpsultanlı çocuklar yazın keyfini doyasıya çıkaracaklar. 3 Temmuz - 13 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Yaz Spor Okulları'nda 4 -14 yaş arasındaki çocuklar yüzme, buz pateni, futbol, karate, basketbol, voleybol, okçuluk, tenis, kaykay, cimnastik eğitimlerini ücretsiz olarak alabilecek.

Yaz okullarında çocuklar hem eğlenecek hem öğrenecek

Eyüpsultan Belediyesi'nin yaz okullarında ise bilim, spor ve güzel sanat dallarında eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşayacak olan öğrenciler, spor, gezi, etkinlik, atölye çalışmaları ve tematik eğitimlerle keyifli ve bir o kadar da faydalı bir yaz sezonu geçirecekler. 3 Temmuz - 13 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan Yaz Okulları'nda gençler ve çocuklar Dil Evleri, Bilgi Evleri, Gençlik Merkezleri ve Bilişim Akademi'de eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşayacaklar.

13 farklı bölgeden kayıt yaptırılabiliyor

Eyüpsultanlı gençler ve çocuklar, belediyenin bu hizmetleri sayesinde, yaz boyunca ücretsiz olarak çeşitli sportif faaliyetlerde bulunup, sosyal çevrelerini genişleterek özgüvenlerini arttıracaklar. Yaz Spor ve Yaz okulları için veliler Alibeyköy Spor Kompleksi, Akşemsettin Yüzme Havuzu, Topçular Yüzme Havuz, Göktürk Kültür Merkezi, Alibeyköy Bilgi Evi, Pirinççi Bilgi Evi, Akşemsettin Bilgi Evi, Karadolap Bilgi Evi, Yeşilpınar Bilgi Evi, Düğmeciler Bilgi Evi, Güzeltepe Bilgi Evi, Kemerburgaz Bilgi Evi ve Nişanca Bilgi Evi'nde kayıt yaptırabilecek. Yaz Spor ve Yaz Okullarına http://basvuru.eyupsultan.bel. online da kayıt yaptırılabiliyor.