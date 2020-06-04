İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eyüpsultan Belediyesi yetim ve öksüzleri sevindirdi

Eyüpsultan Belediyesi ihtiyaç sahiplerine elini uzatmaya devam ediyor.


Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmet Müdürlüğü, Yardımhane Derneği işbirliği ile Eyüpsultan'da yaşayan 0-15 yaş arası 197 öksüz ve yetim çocuğa giyim yardımında bulundu. Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi'nde (EKSM) gerçekleştirilen programda, erkek çocuklar için, tişört, gömlek, pantolon, eşofman takımı, ayakkabı, çorap, iç çamaşırı; kız çocuklar için ise; elbise, eşofman takımı, ayakkabı, tişört, çorap, iç çamaşırı dağıtıldı.


Yaklaşık bin 600 parça giyim malzemesinin dağıtıldığı programa, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de katıldı. Başkan Deniz Köken, ailelerle sohbet edip hazırlanan kıyafetleri çocuklara verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.