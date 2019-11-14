Eyüpsultan Belediyesi'nde “Diyabet Günü”nde personele sağlık taraması

14 Kasım Dünya Diyabet Günü etkinlikleri kapsamında Eyüpsultan Belediyesi Başkanlık Binası Fuaye Alanı'nda düzenlenen programda belediye personeline diyabet ölçümü yapıldı.

Tüm dünyada diyabet farkındalığını arttırmak amacıyla etkinliklerin gerçekleştirildiği 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla Eyüpsultan Belediyesi Başkanlık Binası Fuaye Alanı'nda personele kan şekeri ölçümü ve diyetisyen eşliğinde vücut kitle indeksi ölçümü yapıldı.

Personele süt ve elma ikram edildi

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Uysal'ın da katıldığı etkinlikte, Diyetisyen Şeyda Demirçelik beslenme ile ilgili bilgilendirme konuşması yaptı. Ayrıca ölçüm yaptıran personele Dünya Diyabet Günü'nün simgesi olan mavi halka takıldı ve bugünün simgelerinden olan süt ve elma ikram edildi.