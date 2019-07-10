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Eyüpsultan Belediyesinde halk günleri başladı

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Halk Günü geleneğini yeniden başlattı.


Vatandaşları Eyüpsultan Belediyesi Başkanlık Binası'nda bulunan Necip Fazıl Kısakürek Salonu'nda kabul eden ve görüşmeleri belediyenin birim sorumlularıyla birlikte gerçekleştiren Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, randevu almaksızın gelen vatandaşlarla birebir görüşüp sorunlarını ve taleplerini dinledi.


10.00-12.00 saatleri arasında gerçekleştirilen Halk Gününe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Başkan Deniz Köken, yaptığı görüşmeler sonrası vatandaşları taleplerine göre çözüm üretecek olan ilgili başkan yardımcıları ve müdürlüklere yönlendirdi.



Her hafta yapılacak


Halk Günleri buluşmaları bundan sonraki süreçte de her hafta Çarşamba günü 10.00-12.00 saatleri arasında gerçekleştirilmeye devam edecek.

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