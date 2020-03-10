Eyüpsultan Belediyesinden atık pil toplama kampanyası

Bu sayede bitmiş, tekrar kullanılamayacak halde bulunan piller çöpe atılmıyor. Böylelikle hem doğanın korunmasına destek sağlanıyor hem de ekonomiye katkıda bulunuluyor. Bu yıl bitiş tarihi 30 Nisan 2020 olan kampanya ile ilgili olarak Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından öncelikle atık pil toplanması konusunda eğiticilerin eğitimi yapıldı. Öğrencilere yönelik seminerler düzenlendi, ilçede bulunan okullara kampanya afişleri asıldı, tüm okullara, muhtarlıklara, marketlere, sağlık kurumlarına, iş yerleri gibi kurum ve kuruluşlara atık pil kutusu konuldu.

Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ayrıca, ilçe sakinlerinin de bu kampanyaya destek olup, atık pilleri çöpe atmamaları, en yakınlarındaki okullara teslim etmeleri konusunda sık sık çağrıda bulunuyor. Vatandaşlar atık pilleri, yıl boyunca tüm kamu kuruluşları ve pil satılan noktalarda bulunan atık pil kutularına atabiliyorlar, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de bu kutular doldukça pilleri topluyorlar.