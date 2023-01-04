Eyüpsultan Belediyesi'nden Çölyaklı hastalarına glutensiz gıda desteği

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, özel beslenme gereksinimi duyan çölyak hastalarına 3 ayda bir gıda desteği sunuyor.

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince çölyak hastalarına gıda desteği sağlanıyor. Bu amaçla ilçede bulunan 121 çölyak hastası için, içinde ekmek, makarna, un, kurabiye, çikolata, karışık kuruyemiş, kahvaltılık, bakliyat, sıvı yağ, çorba gibi gluten içermeyen 19 kalemde oluşan yiyecek paketleri dağıtılıyor.

"Bu yardımlar bizleri maddi olarak rahatlatıyor"

12 yaşında çölyak hastası kızı bulunan Tuğba Taşçı,"Yaklaşık 1,5 yıldır bu hizmetten faydalanıyorum. Belediyemizin bu yardımının gerçekten çok faydasını gördüm. Bizleri maddi olarakta rahatlatıyor. Kızımdan bu durumdan çok memnun. Belediyenin kendisini düşünüyor olması çok hoşuna gidiyor. Hem maddi hem manevi olarak çok büyük faydası var. Öncelikle belediye başkanımız Deniz Köken'e, ekibine, Avrupa Çölyak Derneği yöneticilerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Çok mutlu oluyoruz" dedi.

"Glutensiz gıdalarla beslenmek zorundayım"

Bir başka çölyak hastası Tuğba Ayer ise iki yıldır bu hizmetten faydalandığını ifade ederek, “Çölyak hastalığı teşhisi iki yıl önce kondu. Glutensiz gıdalarla beslenmek zorundayım. Sağolsun belediyemiz üç ayda bir bize erzağımızı gönderiyor. Bize bu yardımların o kadar güzel faydası var ki. Bu ürünleri temin etmek hem zor, hem de pahalı. Başkanımız Deniz Köken'den yaptığı yardımlardan dolayı Allah razı olsun” dedi.