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Eyüpsultan Belediyesinden geri dönüşüme katkı

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken öncülüğünde başlatılan geri dönüşüm çalışmaları kapsamında ilçede 150 noktaya tekstil atık konteynerları konuldu.


Eyüpsultan Belediyesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında yeni bir çalışmayı daha hayata geçirdi. Artık tekstil atıkları özel konteynerlarda toplanarak geri dönüşüme kazandırılıyor. Bunun için ilçede 150 noktaya tekstil atık konteynerları konuldu. Vatandaşlar evlerinde kullanılamayacak halde bulunan giysilerini çöpe atmak yerine tekstil atık konteynerlarına atacak. Burada toplanan tekstil atıklarının geri dönüşümü sağlanarak, ekonomiye katkıda bulunulacak. Ayrıca gerçekleştirilecek çalışmayla çöp sahalarına götürülen atık miktarı azalacak, bu sayede çöp toplama maliyeti de azalmış olacak.

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