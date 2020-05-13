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Eyüpsultan Belediyesinden hemşirelere sürpriz

Eyüpsultan Belediyesi, sağlık ordusunun isimsiz neferleri olarak bilinen hemşirelere Hemşireler Günü dolayısı ile çeşitli hediyeler dağıttı.


Korona virüs (Covid-19) pandemisi ile mücadele sürecinde en önemli ve riskli meslek gruplarından olan hemşirelerin günü, Eyüpsultan Belediyesi tarafından kutlandı. Eyüpsultan Belediyesi, ilçede görev yapan, sağlık ordusunun isimsiz neferleri olarak bilinen hemşirelere kupa hediye etti. İlçe Sağlık Müdürlüğü, sağlık merkezleri ve Eyüpsultan Devlet Hastanesinde görev yapan hemşirelere hediyeler takdim edildi.


Eyüpsultan Devlet hastanesinde ameliyathane hemşireliği yapan Mülkiye Okyay, “26 yıldır Eyüpsultan Devlet Hastanesinde ameliyathane hemşiresi olarak çalışıyorum. Bu süre içerisinde Eyüpsultan Belediyesi çok güzel katkılarda bulundu; bize gerek Anneler Günü'nde gerek Hemşireler Günü'nde. Öncelikle belediye başkanımıza ve tüm belediyemize sonsuz teşekkür ediyoruz, her dakika yanımızda olduğu için. Gerçekten hemşireler olarak sağlıkçılar olarak çok zor anlar yaşadık” dedi.


Ameliyathane sorumlusu Taştan Sancaktar ise "İnanılmaz zor süreçler yaşadık. Fakat biraz alıştık gibi sanki hastalığa da neler yapmamız gerektiğine alıştık daha doğrusu. Korunmamız gerektiğine alıştık. Bize yardımcı olan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e, diğer yardımsever arkadaşlara çok teşekkür ederiz. Her zaman yanımızda oldular” ifadelerini kullandı.

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