Eyüpsultan Belediyesi'nden işitme engellilere özel beslenme eğitimi

Eğitim Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlendi.

Eyüpsultan Belediyesi, Medipol Üniversitesi iş birliğiyle bir program gerçekleştirdi. Program çerçevesinde işitme engelli olan insanlara, sağlıklı beslenme eğitimi verildi. Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen eğitim, yoğun bir katılımla gerçekleşti. Eğitim sırasında, işaret dili bilen beslenme danışmanı konu anlatımı yaparken yanında bulunan işaret dili eğitmeni de aynı anda tercümanlık yaptı. Katılımcılar, interaktif bir şekilde beslenme ile ilgili tüm sorularını kendilerini anlayan bir beslenme danışmanına iletebildiler.

Bu arada eğitime katılan aileler de beslenme danışmanının anlattıklarını büyük bir dikkatle dinledi.

Diyetisyene gitme istekleri olan işitme engelliler, kendilerini anlayan bir diyetisyen bulamadıklarını, gittikleri diyetisyene sorularını soramadıklarını ve iletişime geçemediklerini ifade ederek, Eyüpsultan Belediyesi'nin bu eğitimi sayesinde ilk defa beslenme danışmanına doğrudan sorularını sorabilme imkanı bulduklarını ifade ettiler.

Katılımcılar, işaret diliyle anlatılan eğitimin kendileri için çok verimli geçtiğini belirttiler.