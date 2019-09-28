Eyüpsultan Belediyesinden Karadolap Mahallesi'e anaokulu

Eyüpsultan Belediyesi tarafından Karadolap Mahallesi'nde temeli atılan 6 derslikli anaokulunun, üç ay içerisinde hizmete girmesi planlanıyor.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirerek, ilçenin en büyük eksiklerinden anaokulu sorununu çözmek için harekete geçti. Bu kapsamda, Eyüpsultan Belediyesi'nin ilk anaokulunun temeli Karadolap Mahallesi'nde törenle atıldı. Karadolap Anaokulu'nun temel atma törenine, Başkan Deniz Köken ile birlikte başkan yardımcıları, Karadolap Mahalle Muhtarı Filiz Karayutu ve çok sayıda Eyüpsultanlı vatandaş katıldı.

“İlk temelimizi attık, çalışmalara devam edeceğiz”

Törende bir konuşma yapan Başkan Deniz Köken, “Bu ilk temel atma törenimiz. 6 ayda projeleri ürettik. Projeler bittikçe, mülkiyet sorununu çözdükçe temel atmalara başladık. Bu 6 derslikli, spor salonu, bahçesi, yemekhanesi olan, depreme dayanıklı anaokulumuz 3 ay içerisinde hizmete girecek inşallah. Çok mükemmel olacak. Büyük mahallelerimize anaokulu yapmaya devam edeceğiz. Nüfusu 40 binin üzerinde olan mahallelerimizi öne aldık. Sonrasında diğer mahallelerimize de anaokulu yapacağız. Büyük çaplı 21 mahallemiz var. İlk etapta 1,5 sene içerisinde 10 tane anaokulu inşa edeceğiz. Bununla ilgili çalışmamız şimdiden başladı” dedi.

“Projeler birbiri ardına hayata geçirilecek”

Başkan Köken konuşmasının devamında, “Yaz döneminde 10 adet park yaptık, 2'sinin yapımı devam ediyor. Onların açılışını toplu halde yapacağız inşallah. Elimizdeki imkanlarla, acil olan yerlerde 19 bin kilometre asfaltlama işini hallettik. 42 noktada 750 metre merdiven, korkuluk ve yağmur suyu imalatı gibi birçok çalışmayı yaptık. Eyüp Stadı'nın tribünlerini, stadın içerisindeki çimleri yeniledik. Amatör kulüplerin oynayacağı alanlar konusunda sıkıntı vardı, hemen müdahale ettik. Alibeyköy Spor Kulübü sahasının çimini bu dönemde değiştireceğiz. Şehrimizde çocuk nüfusumuz, genç nüfusumuz çok fazla. Onlara hitap edecek ne kadar çok alan açarsak, çocuklarımız, gençlerimiz daha çok yararlanır, fiziken, ruhen, beyin olarak daha güçlü nesiller yetişmesi için elimizden gelen tüm imkanları seferber edeceğiz. Biz yatırımlarımızı buna göre yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Deniz Köken'in konuşmasının ardından dualar edilerek temel atma işlemi gerçekleştirildi. Karadolap Mahallesi Doruk Sokak'ta 2 katlı olarak yapılacak anaokulu, bölgede bu konudaki büyük bir ihtiyacı karşılayacağı belirtildi. Toplam 400 metrekarelik bir alanda inşa edilecek anaokulunda 6 derslik, 1 atölye sınıfı, oyun terası, iç avlu, yemekhane, çok amaçlı salon ve dış bahçe yer alacak.