Eyüpsultan Belediyesinden “Kentsel Tasarım Rehberi” çalıştayı

Eyüpsultan Belediyesi tarafından 'Eyüpsultan Kentsel Sit Alanı Kentsel Tasarım Rehberi Paydaş Katılım Çalıştayı' düzenlendi.

Çalıştay, ESTAM Kentsel Sit Alanı Kentsel Tasarım Rehber ve Yönetmeliği oluşturulması, konu ile ilgili olarak kurumların, akademisyenler ve uzmanların fikirlerinin alınması, deneyimlerinin paylaşılması amacıyla düzenlendi. Çalıştay üç ayrı oturum halinde Mehmet Akif Ersoy ve Zekai Dede Efendi'nin isimlerinin verildiği salonlarda gerçekleştirildi. Türkiye'de tarihi alanların korunmasına örnek teşkil edecek nitelikteki çalıştayda ESTAM sınırları odaklı Sit alanı bütününde tarihi merkez konuşuldu. Çalıştayın ilk oturumu öncesi ESTAM, Eyüpsultan ve çalıştay hakkında bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirmenin ardından açılış konuşmasını yapan Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, kentsel tasarım rehberi oluşturulması için bir adım atıldığını vurgulayarak, “Kentsel tasarım rehberleri çok önemli bir bilgi haline gelmeye başladı. Sadece tarihi alan kimliği olan kentler için söz konusuymuş gibi algılanıyordu ama bugün gelinen nokta itibari ile bütün kentler, bütün şehirler için alınması gereken bir belge haline gelmeye başladı. ESTAM çalışması göreve geldikten 4-5 ay sonra başladığımız bir proje idi. Bugün itibariyle elimizde gerçekten vizyon bir proje var. Kentsel tasarım rehberimize ciddi referans olacak, altlığını oluşturan, ilham verecek, elinizi kolaylaştıracak bir belge aslında. Kentlerimiz bizim için çok önemli. Bu rehber bir ihtiyaç. Biz de bu ihtiyacı karşılayacak, kendi ilçemiz adına ve gelecek nesillerimize yol gösteren çok güzel bir belge oluşturacağız" dedi.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Zekiye Yenen'in yaptığı ilk oturuma İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğünden Bahri Murat Sevindik ve Maksut Karamustafaoğlu ile ESTAM Şehir Plancısı Evren Oral konuşmacı olarak katıldı. Oturumda 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı'nda Eyüpsultan merkezi anlatıldı. Moderatörlüğünü Doç. Dr. Serkan Sınmaz'ın yaptığı ikinci oturumda Mimar Günnur Kadayıfçı, Eyüpsultan merkezdeki mevcut projeler ve bu zamana kadar yapılan projeler ile ilgili bilgiler aktardı. Ayrıca projenin karşılaştığı yasal ve uygulamaya yönelik kısıtlamalar çalıştaya katılanlarla paylaşıldı. İBB Kentsel Tasarım Müdür Yardımcısı Zuhal Ayanoğlu ise Kentsel Tasarım Rehberi hazırlanması, cephe düzenlemeleri, şehrin gece aydınlatılması ve tarihi eser aydınlatmaları konularını anlattı. ESTAM ve Eyüpsultan tarihi merkez kurumsal kimlik ve yarışma projesi de konuşulan konular arasında yer aldı. Çalıştayın son oturumunda ise Eyüpsultan Tarihi Merkez Kentsel Sit Alanı Tasarım Rehberi'nin kapsamı, amaç ve hedeflerinin neler olabileceği konuşulurken, alanla ilgili deneyim, fikir ve görüşler paylaşıldı.