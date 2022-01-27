Eyüpsultan Belediyesi'nden okumaya teşvik

“Okumak Güzeldir” yarışması İstiklal Harbi Zaferi'nin 100'üncü yılına özel olarak gerçekleşecek. Önceki yıllarda vatandaşların yoğun katılımıyla düzenlenen yarışmada bu kez kitaplar özel olarak İstiklal Harbi Zaferi ile ilgili seçildi. 3'üncüsü düzenlenen yarışmada, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken yarışmanın duyurusunu, İstanbul'un işgalinde şehit edilen üç şehidimizin Edirnekapı Şehitliği'nde bulunan kabirleri başında yaptı.

“Okuyan, araştıran, düşünen tüm kitapseverleri bekliyoruz”

"Okumak Güzeldir" sloganıyla yola çıktıklarını belirten Başkan Deniz Köken, yarışmaya katılacak kitapseverlere yönelik yaptığı duyuruda, "Online kitap okuma yarışmamızın 3'üncüsü başlıyor. Geçen yıllardaki ilginizin bu sene de artarak devam edeceğine inanıyorum. Bu çağrıyı İstanbul'un işgalinde şehit edilen üç şehitlerimizin kabri başında yapıyorum. Çünkü bu sene İstiklal Harbi Zaferimizin 100'üncü yılı. Büyük zaferin yıl dönümünde yarışmamızın temasını İstiklal Harbi olarak belirledik ve kitaplarımızı öyle seçtik. Kaybedeni olmayan bu özel yarışmaya ülkemizin okuyan, araştıran, düşünen tüm kitapseverlerini bekliyoruz" dedi.

Başkan Deniz Köken yarışmayla ilgili ayrıca, "Geçen sene katılım 50 bini aştı. Bu yıl da 2022 İstiklal Harbi Zaferimizin 100'üncü yılı olması hasebiyle ve İstanbul'un, Eyüpsultan'ın da İstiklal Harbi'nin başlangıç noktası, Anadolu'ya sevkiyatların başlangıç noktası olması sebebiyle biz Milli Mücadele'nin nasıl başladığının daha iyi anlaşılması için konu başlıklarını, kitapları bunun üzerinden seçtik. Güzel bir müracaat bekliyoruz" şeklinde açıklamada bulundu.