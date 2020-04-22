Eyüpsultan Belediyesinden online LGS deneme sınavı

Hem liselere giriş sınavı hem de üniversiteye giriş sınavında öğrencilerin geri kalmaması için online deneme sınavları 2 haftada bir devam edecek. Online LGS deneme sınavına ilçe dışından da herkes katılabilecek. LGS online deneme sınavı (Liselere Geçiş Sınavı) 25 Nisan Cumartesi günü yapılacak. Öğrenciler, deneme sınavlarına saat 10.00-17.00 arası katılacaklar. Deneme sınavlarına belediye sitesinden ulaşılabiliyor.