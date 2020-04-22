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Eyüpsultan Belediyesinden online LGS deneme sınavı

Eyüpsultan Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan Simurg Yaygın eğitim sistemindeki öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması için online eğitim ve deneme sınavlarını gerçekleştirmeye devam ediyor.


Hem liselere giriş sınavı hem de üniversiteye giriş sınavında öğrencilerin geri kalmaması için online deneme sınavları 2 haftada bir devam edecek. Online LGS deneme sınavına ilçe dışından da herkes katılabilecek. LGS online deneme sınavı (Liselere Geçiş Sınavı) 25 Nisan Cumartesi günü yapılacak. Öğrenciler, deneme sınavlarına saat 10.00-17.00 arası katılacaklar. Deneme sınavlarına belediye sitesinden ulaşılabiliyor.

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