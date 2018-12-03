Eyüpsultan Belediyesinden son beş yılda 270 bin aileye yardım eli

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın göreve gelmesiyle kurulan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü “sosyal belediyecilik” politikasıyla hayatlara dokunmaya devam ediyor.

Eyüpsultan ilçesi dahilinde ikamet eden yardım ve desteğe muhtaç tüm vatandaşlara gerekli sosyal destek, sosyal hizmet, eğitim yardımı, gıda ve yakacak yardımı gibi diğer sosyal yardım ve faaliyetlerin daha etkili, verimli ve ekonomik biçimde yürütülmesini ve sosyal belediyecilikte sürekli iyileştirmeyi odak alan Eyüpsultan Belediyesi yapılan faaliyetlerle vatandaşların memnuniyetini kazanıyor.

Son beş yılda 270 bin aileye yardım edildi

Eyüpsultan Belediyesi yardıma ihtiyacı olan herkese kucak açmaya devam ediyor. Sosyal alanda yürütülen çalışmalar arasında yer alan evde bakım desteği sayesinde yaşlılar, hizmeti evlerinde alabiliyorlar.Özellikle engelli, fakir ve muhtaç vatandaşların evlerinde hemşirelik hizmeti, doktor muayenesi, hasta nakil ambulans hizmeti sunuluyor. Aynı zamanda 112 yaşlı hastaya evlerinde kuaförlük hizmeti veriliyor.Yine gençlerinde ön planda tutulduğu sosyal yardımlarda şimdiye kadar 133 bin 663 öğrenciye kırtasiye desteği verildi.18 bin 739 lise son sınıf öğrencisine burs desteği sağlandı.

“Aş” sız kimse kalmayacak

Temel ihtiyaçlar arasında yer alan gıda yardımı sayesinde Eyüpsultan'da kimse aşsız kalmıyor.Şimdiye kadar 93 bin ihtiyaç sahibine yardım kolisi ulaştırıldı. Bunun yanında evde sıcak yemek desteği sayesinde 349 kişiye yemek götürüldü.Sıcak yemeğin yanında Eyüpsultan Belediyesi ihtiyaç sahiplerine 8 bin 270 ton kömür yardımında bulundu.

Eşyasız ev kalmıyor

2017 yılından bu yana yeni eşya yardımına başlayan Eyüpsultan Belediyesi 379 aileye sıfır eşya desteği sağlayarak yuvaların şenlenmesine vesile oldu. Sıfır eşyalar arasında buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın, ocak, baza ve yatak bulunuyor.

345 bin kişiye giysi yardımı

Özellikle soğuk kış günlerinde Eyüpsultan'da kimse üşümüyor. Eyüpsultan'da bulunan Şefkat eli mağazası ihtiyaç sahiplerini ısıtmaya devam ediyor.Son beş yılda yapılan yardımlarda 345 bin kişi giysi yardımlarından istifade etti. 10 bin aile hiçbir ücret ödemeden giysi sahibi oldu.

4 bin 364 çocuk sünnet ettirildi

Eyüpsultanlı çocukların hijyenik ortamlarda sağlıklı bir şekilde sünnet olmasını sağlayan sosyal destek hizmetleri müdürlüğü şimdiye kadar 4 bin 364 çocuğun sünnet ihtiyacını giderdi.Aynı zamanda hamileleri de unutmayan sosyal devlet anlayışı, yardıma muhtaç 303 hamile kadının da doğum masraflarını karşıladı.

Sosyal destekten nasıl yararlanılır?

Öncelikle vatandaşların başvuru yapması gerekiyor. Daha sonra sosyal destek görevlileri tarafından ihtiyaca göre alan taraması yapılıyor. Yapılan araştırmalar sonucunda ihtiyaç sahipleri belirlenerek kayıt altına alınıyor. Tespit edilen vatandaşlar rutin aralıklarla kontrol ediliyor.

Sonrasında paydaş devlet ve kamu kurumları ile koordinasyon sağlanarak vatandaşların ihtiyaçlarına karşılık veriliyor.

En uygun sosyal destek hizmet modellerinin belirlenip ihtiyaçların giderilmesi için, Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün Alibeyköy'de bulunan SED (Sosyal Ekonomik Destek) Birimine başvuru yaparak kayıt olunuyor.