Eyüpsultan Belediyesi'nden vefa örneği

Fatih Silahtarağa da 2019 seçimlerinde muhtarı olarak seçilen, ancak geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 2020 yılında vefat eden Ramazan Akgün'ün ismi yeni yapılan parka verildi.

Eyüpsultan Belediyesi, özellikle ilçede ihtiyaç olan ve vatandaşlardan yoğun talep gelen bölgelerde yeşil alan ve park yapımına devam ediyor. İlçenin daha yeşil, daha yaşanabilir hale gelmesi amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmalar doğrultusunda, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken tarafından Silahtarağa Mahallesi'nde 2. Şahin Sokak'ta bir park açılışı gerçekleşti. Açılışı yapılan parka, bir vefa örneği olarak, 2019 seçimlerinde Silahtarağa Muhtarı seçilen, ancak geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 2020 yılında vefat eden Ramazan Akgün'ün ismi verildi. Açılışa Başkan Deniz Köken ile birlikte, Ramazan Akgün'ün oğlu Erdem Akgün, Eyüpsultan Belediyesi Meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Deniz Köken park açılışında yaptığı konuşmada, "Sevgili komşularım, sevgili çocuklar 47. parkımızı beraber açıyoruz. İnşallah daha da devam edeceğiz. Bulduğumuz bütün uygun alanlara yapmaya çalışıyoruz. Buranın başka bir özelliği var. Ramazan kardeşim benim değerli arkadaşımdı. Onun adını vermek bizi ayrı mutlu etti. Allah gani gani rahmet etsin değerli kardeşime. Burası çok bakımsız haldeydi, böyle güzel bir hale geldi. Bu parkları çocuklarımız için, hanımefendilerin kullanması için yapmaya gayret edeceğiz. Eyüpsultan'a 47 park yaptık ama Bosna'dan Anadolu'nun çeşitli noktalarına kadar 30 civarında daha park yaptık. Elimizdeki imkanları sizlerle paylaşıyoruz" dedi.

Zorlu topoğrafyasına rağmen titizlikle sürdürülen çalışmalar sonucu, 261 bin 78 metrekare toplam alan üzerine yapılan parkta, 6-14 yaş çocuklar için oyun grubu, yetişkinler için ise fitness alanı oluşturuldu.