Eyüpsultan Belediyesinden yeni evrak takip sistemi uygulaması

Eyüpsultan Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce geçtiğimiz yıl elektronik işlem bankosu (KİOSK) hizmete sunulmuştu. Bu sayede vatandaşların daha hızlı hizmet alması sağlanmıştı. Evrak işleri takibinin daha kolay sağlandığı hizmette bankolarda uzun kuyruklar olmasının da önüne geçilmişti.

Eyüpsultan Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü bu hizmeti bir adım daha ileri götürerek vatandaşa büyük kolaylık sağlayacak yeni evrak takip sistemini uygulamaya koydu. Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın talimatıyla Bilgi İşlem Müdürlüğünün geliştirdiği bu yeni sistemle; vatandaşlar dilediği bir yerden, internet üzerinden https://evraktakip.eyupsultan.bel.tr adresine girerek T.C. kimlik numarasıyla, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde işleme alınmış evraklarının durumunu görebiliyor.

Türkiye'nin hatta dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlar bu adrese girdiğinde; evrak sayısı, evrak işleminin ne durumda olduğu, işlemin hangi aşamaya geldiği ve işlemin hangi personel tarafından yapıldığı bilgisine kolayca ulaşabiliyor. Bu sayede hem yapı denetim şirketleri ve vatandaşlar hem de belediye zamandan tasarruf sağlayacak.