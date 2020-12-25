Eyüpsultan Belediyesi'nden yetim ve öksüzlere kışlık kıyafet yardımı

Eyüpsultan Belediyesi ve Yardımhane Derneği işbirliği ile Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen programda 3 - 15 yaş arası 133 çocuğa kışlık kıyafet verildi. Mont, bot, atkı, bere, eldiven, çorap takımı olmak üzere her çocuğa 6 parça kışlık giyim malzemesinin dağıtıldığı programa, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de katıldı. Başkan Deniz Köken, ailelerle sohbet edip hazırlanan kıyafetleri çocuklara verdi.