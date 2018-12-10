Eyüpsultan Belediyesinin Çocuk Meclisi, İstanbul Uluslararası Çevre Zirvesi ve Fuarı'na katıldı

Eyüpsultan Belediyesinin vizyon projelerinden biri olan SİMURG 5-25 Yaş Yaygın Eğitim Programı öğrencilerinin işbirliği ile kurulan Eyüpsultan Belediyesi Çocuk Meclisi "İstanbul Uluslararası Çevre Zirvesi ve Fuarı''na katılım sağladı.

Üç gün süren zirve fuarda Eyüpsultan Çocuk Meclisi Üyeleri, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör tarafından geliştirilen örnek çevreci projeler ve çevre dostu iyi uygulama örnekleri tanıma fırsatı buldu.

“Yaşanılabilir çevre için dönüşüm” konusunda bilgi sahibi oldular

Düzenlenen çevre zirvesi ve fuara katılım sağlayan çocuk meclisi üyeleri, ulusal ve uluslararası katılımcıların "Yaşanabilir Çevre İçin Dönüşüm" konusunda birikimlerini ve gelecek vizyonlarını dinledi.

Yarınlara daha yaşanılır bir dünya bırakmak için alınması gereken önlemleri dinleyen çocuk meclisi, geri dönüşüm sistemleri, örnek çevreci projeler, çevre dostu iyi uygulama örneklerini inceledi.

Akabinde "Sıfır Atık" vizyonu çerçevesinde geliştirilen sistemleri ve ürünleri deneyimleme fırsatı buldu.

“Sıfır atık konusunda yeni projeleri öğrendik”

Gerçekleşen programda sıfır atık kapsamında ortaya konulan yeni teknolojiler ve dönüştürülebilir sistemler hakkında bilgi ve farkındalık sahibi olduklarını belirten Eyüpsultan Belediyesi Çocuk Meclisi Üyesi Mustafa Karataş, “Bulunduğumuz çağ gereği tüketim bir hayli fazla olduğu için bu tarz dönüştürelebilir sistemlerin ne kadar önemli olduğunu öğrendik. Biz çocuklar olarak bu bilgiyi şimdiden öğrenerek ilerde bu sistemleri daha ileriye götürmek için farkındalık sahibi olacağız” sözlerini kaydetti.

Çocuk meclisi üyeleri Emine Erdoğan'la sohbet etti

Düzenlenen çevre zirvesi sonunda Eyüpsultan Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri “Sıfır Atık” projesine öncülük eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'la tanışma ve sohbet etme şansı buldu.

Emine Erdoğan'ın kendilerine çok sıcak davrandığını belirten Ayşenur Bekdemir, “Zirvenin sonunda cumhurbaşkanımızın eşiyle tanışma fırsatımız oldu. Bize çok sıcak davranarak bu konuda bilinçli bireyler olmamız için bize nasihat verdi. Bizim için çok güzel geçen bir gün oldu. Bize bu imkanı sunan başta belediye başkanımız Remzi Aydın'a ve öğretmenlerimize çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.