Eyüpsultan Belediyesinin evde bakım hizmeti yeniden başladı

Eyüpsultan Belediyesi Yaşlı ve Engelli Birimi, ilçede bulunan 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlara evde berberlik hizmeti veriyor. Eyüpsultan Belediyesi, SED (Sosyal Ekonomik Destek) birimi tarafından tespit edilen 65 yaş üstü ve engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak, kişisel bakımlarına destek olmak amacıyla verilen hizmet kapsamında ihtiyaç sahibi bireylerin saç ve sakal kesimleri özenle yapılıyor. Randevu ile eve giden ekiplerimiz, vatandaşların istekleri doğrultusunda saç ve sakal kesimlerini yapıyor.

“Yeniden başlamasından dolayı çok mutlu oldum”

Eyüpsultan Belediyesinin vermiş olduğu bu hizmetten dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Mustafa Koca, "Çok güzel bir hizmet. Önceden her hafta sonu Levent ağabey geliyordu. Pandemi nedeniyle ara verilmişti. Yeniden başlamasından dolayı çok mutlu oldum. Ne zaman arasam hemen yardımcı oluyorlar. Engelli vatandaşlara yardım ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Evde bakım hizmetinden faydalanan 23 yaşındaki Umut Demirci ve Yeşilpınar Mahallesi'nde oturan Akın Balçık'ın aileleri de verilen hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e teşekkürlerini ilettiler.