Eyüpsultan Belediyesi'nin halk gezileri başladı

Eyüpsultan Belediyesi, vatandaşlara Eyüpsultan'ın tarihi ve turistik mekanlarıyla İstanbul'da bulunan manevi mekanları tanıtmak için kültür turlarını başlattı.

Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenecek gezilerin ilki dün yapıldı. Eyüpsultan Nişanca Mahallesi'nde düzenlenen tura 30 kişi katıldı ve gezi 2 rehber eşliğinde gerçekleştirildi. Bugünkü rota Zal Mahmut Külliyesi'nde başlayıp, Ebu Derda Türbesi, Cezri Kasım Camii, Akarçeşme, Çömlekçiler Hamamı, Arpacı Hayrettin Camii ve Kabri, Ethem Baba, Daye Hatun Türbesi, Sertarikzâde Tekkesi, Davutağa Camii, Şeyh Murad Efendi Tekkesi, Nişancı Mustafa Paşa Camii, Rami Mehmet Paşa Sıbyan Mektebi, Mihribah Sultan Çeşmesi, Baba Haydar Camii ve Kabri, Beşirağa Medresesi ve Sıbyan Mektebi, İslâmbey (Şeyhülislâm) Tekkesi, Amcazâde Hüseyin Paşa Seyir Terası ve Afife Hatun Tekkesi'yle son buldu. Gezi turuna maskesiz kimse alınmazken, sosyal mesafe kuralına özen gösterildi. Geziler haftada iki gün Çarşamba ve Cumartesi günleri düzenlenecek. İlk hafta Çarşamba günü 15 Temmuz tarihine denk gelmesi sebebiyle yapılmayacak.

Semt içinde üç farklı rota oluşturuldu

Semt içi turlar için Eyüpsultan Nişanca Turu, Eyüpsultan Cami ve Çevresi Turu ile Eyüpsultan İdris Tepesi Turu olarak 3 farklı rota oluşturuldu. Eyüpsultan Nişanca Turu 11.00 ile 13.00 saatleri arasında 2 saat sürecek. Tura en az 10 kişi, en fazla da 30 kişi katılabilecek. Buluşma ve gezi başlangıç noktası Eyüpsultan Zal Mahmut Paşa Külliyesi olacak. Geziye katılacak vatandaşlar gezinin başlangıç saatinden 15 dakika önce hazır bulunacaklar. Bu rotada gezilecek yerler şöyle:

"Zal Mahmut Paşa Külliyesi, Ebu Derda Türbesi, Cezri Kasım Camii, Akarçeşme, Çömlekçilere Hamamı, Arpacı Hayrettin Camii ve Kabri, Ethem Baba, Daye Hatun Türbesi, Sertarikzâde Tekkesi, Davutağa Camii, Şeyh Murad Efendi Tekkesi, Nişancı Mustafa Paşa Camii, Rami Mehmet Paşa Sıbyan Mektebi, Mihribah Sultan Çeşmesi, Baba Haydar Camii ve Kabri, Beşirağa Medresesi ve Sıbyan Mektebi, İslâmbey (Şeyhülislâm) Tekkesi, Amcazâde Hüseyin Paşa Seyir Terası, Afife Hatun Tekkesi."

Eyüpsultan Cami ve çevresi turu 11.00 ile 14.00 saatleri arasında 3 saat sürecek. Bu tura da en az 10, en fazla 30 kişi katılabilecek. Buluşma ve Gezi Başlangıç Noktası yine Eyüpsultan Zal Mahmut Paşa Külliyesi olacak. Geziye katılacaklar başlangıç saatinden 15 dakika önce hazır bulunacaklar. Eyüpsultan Camii ve çevresi turunda gezilecek yerler:

"Zal Mahmut Paşa Külliyesi, Nakkaş Hasan Paşa Türbesi, Kızıl Mescit, Cafer Paşa Medresesi, Saçlı Abdülkadir Mescidi, Bulak Mustafa Paşa Kabri, Ebussuud Efendi Kabri, Siyavuş Paşa Türbesi, Sokullu Mehmet Paşa Türbesi, Oyuncakçılar Çarşısı, Reşadiye Numune Mektebi, Şekerpare Kadın Türbesi, Sultan Mehmet Reşat Türbesi, Koca Hüsrev Paşa Türbesi, Adile Sultan Türbesi, Cülus Yolu, Mihrişah Valide Sultan İmarethanesi ve Türbesi, Ayaz Paşa Türbesi, Eyüpsultan Türbesi ve Camii."

Bu geziye de İstanbul'un her semtinden vatandaş katılabilecek.

Eyüpsultan İdris Tepesi Turu 11.00 ile 13.00 saatlerinde 3 saat olacak. En az 10 kişi en fazla 30 kişinin katılabileceği gezinin buluşma ve gezi başlangıç noktası Eyüpsultan Zal Mahmut Mahmut Paşa Külliyesi olacak. Geziye katılacak vatandaşlar başlangıç saatinden 15 dakika önce hazır bulunacaklar. Semt içi son rotada Karyağdı Tekkesi, Piyer Loti Kahvesi, Seyir Terası, Hüseyin Avni Lifij Kabri, Ahmet Kabaklı, Kargari Tekkesi, Necip Fazıl Kabri, Mareşal Fevzi Çakmak Kabri, Küçük Hüseyin Efendi Kabri, Zaro Ağa Kabri, Esad Coşan Kabri, Pehlivan Kara Ahmet Kabri, Eyüpsultan Türbesi ve Camii gezilecek. Semt içi gezilere İstanbul'un her semtinden vatandaş katılabilecek.

Gezinin tamamı yürüyerek yapılacak. Gruba ses sistemi dağıtılacak. Ses sistemi ile 50 metreye kadar rehberin uzağından anlatılanlar dinlenebilecek. Ses sistemini kullanabilmek için her bir misafirin kişisel kulaklığını getirmesi gerekiyor. Bluetooth kulaklık cihazlarla kullanılamayacağı, geziye katılacak her bir misafirin maskesini takarak geziye katılması gerektiği belirtildi. . Geziye katılacakların ayrıca ayağına rahat bir ayakkabı giymeleri istendi.

Semt dışı turlar ise İstanbul Manevi Mekanlar Turu adı altında üç farklı noktaya düzenlenecek. Bu tur da yine Çarşamba ve Cumartesi günleri haftada iki gün gerçekleşecek. İstanbul Manevi Mekânlar Turu 11.00 ile 16.00 saatleri arasında 5 saat sürecek. Tura en az 10, en fazla 20 kişi katılabilecek. Buluşma ve gezi başlangıç noktası Eyüpsultan Zal Mahmut Paşa Külliyesi olan geziye katılacak vatandaşlar, başlangıç saatinden 15 dakika önce burada hazır bulunacaklar. Gezi araçlarla gerçekleşecek. Gezilecek yerler ise Beykoz Yuşa Hz. Kabri, Yeni Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri Türbesi olacak. Semt dışı gezilere sadece Eyüpsultan ilçesinde ikamet eden vatandaşlar katılabilecekler. Gezi, Eyüpsultan Belediyesi'nin araçlarıyla yapılacak. Araçlara binmeden önce her bir misafirin ateşi ölçülecek, ateşi yüksek misafirler geziye kabul edilmeyecek. Gruba ses sistemi dağıtılacak. Ses sistemi ile rehber anlattığında 50 metreye kadar rehberin uzağından anlatım dinlenebilecek. Ses sistemini kullanabilmek için her bir misafirin kişisel kulaklığını getirmesi gerekiyor. Bluetooth kulaklık cihazlarla kullanılamazken, geziye katılacak her bir misafirin maskesini takması zorunlu olacak. Maskesiz geziye katılım sağlanamayacak.