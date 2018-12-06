Eyüpsultan Belediyesinin kampanyasına hayvanseverler kayıtsız kalmadı

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın, sokak hayvanlarıyla ilgili başlattığı “Seviyorsan Sahiplen” kampanyasına hayvanseverler de kayıtsız kalmıyor. Kampanyaya ilgi gösteren hayvan dostları Kemerburgaz Sokak Hayvanları Kliniğine başvurarak hayvanları sahiplenebiliyor.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın, sokak hayvanlarıyla ilgili başlattığı “Seviyorsan Sahiplen” kampanyasında sokakta buldukları hayvanları sahiplenmek isteyen hayvanseverler kliniğe getirdikleri hayvanların kısırlaştırma ve aşılama işlemlerini yaptırabiliyor.

Sokak hayvanları için hayata geçirilen projeden çok memnun olduğunu belirten Güzin Arzu Şahiner, "Ben Kemerburgaz Sokak Hayvanları Kliniğinden yaklaşık üç ay önce iki yavru kedi aldım. İsimlerini 'Leyla' ve 'Melek' koydum. Ben özellikle kedileri çok seviyorum. Daha önce de bir kedim vardı. O da yavruladı ve dokuz kedimiz daha oldu.

Onlar rahat etsin diye bahçeli bir eve taşındım. Kendim de aynı zamanda hayvan koruma görevlisiyim. Bir hayvansever olarak, evlerine kedi ya da köpek almak isteyen diğer hayvanseverlerden ricam sokak hayvanlarını sahiplensinler. Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'a bu kampanyadan dolayı teşekkür ederim” dedi.

Hayvanları çok sevdiğini belirten İhsan Bilsin ise "Ben Paşa'yı altı gün önce sahiplendim. Köpekleri çok seviyorum. Daha önce de bir Alman Kurdum vardı ama bahçeden çalındı. Onun üzerine yeni bir köpek almak istedim. Herkese bir kedi ya da köpek sahibi olmalarını tavsiye ediyorum. Bir süre sonra onlar da ailenin bir ferdi gibi oluyor. Ama kesinlikle para vererek almasınlar. Yolda, sokakta sahipsiz hayvanları görünce içim gidiyor. Gitsinler Kemerburgaz Sokak Hayvanları Kliniğinden bir hayvanı sahiplensinler. Altı gün oldu ama şimdiden birbirimize çok alıştık, Paşa'yı asla bırakmam ölene kadar beraberiz inşallah” dedi.