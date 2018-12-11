Eyüpsultan Belediyesinin kış spor okulu kayıtları başladı

Bu etkinliklerden biri de Kış Spor Okulu.

Kış Spor Okulu, çocuklara ve gençlere verdiği eğitimlerle bir yandan fiziksel gelişimlerine katkı sağlıyor bir yandan da sosyal açıdan gelişmelerine, öz güven kazanmalarına imkan sağlıyor. Kış Spor Okulu'nda 7-14 yaş arası için futbol, basketbol, voleybol, tenis, Uzakdoğu sporları, 4-6 yaş arası ise jimnastik branş kayıtları yapılıyor. Eğitimler Alibeyköy Spor Kompeksi'nde verilecek. 7-14 yaş arası eğitimler cumartesi-pazar 4-6 yaş arası için ise salı-perşembe günleri düzenlenecek.

“Hem spor yapıyoruz hem de eğleniyoruz”

Spor yapmayı çok sevdiğini belirten Ecrin Naz Çakır: “8 yaşındayım, Alibeyköy'de oturuyorum. Kış Spor Okullarına ilk kez katılıyorum. Karateyi sevdiğim için bu branşı seçtim. Kendimi savunmayı öğrenmek istedim. Burada olmayı, arkadaşlarımı ve öğretmenimi seviyorum" dedi.

Spor yaparak eğlenceli vakit geçirdiğini söyleyen Yağmur Göçmen: “13 yaşındayım, Akşemsettin Mahallesi'nde oturuyorum. Kış Spor Okullarına ilk defa geliyorum. Beni ailem yazdırdı ama ben de burayı çok sevdim. İyi ki yazdırmışlar. Veleybol oynamayı seviyorum. Burada eğlenceli vakit geçirip spor yapıyoruz. Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'a ve hocalarıma çok teşekkür ederim”diye konuştu.

Şeyma Yağmur Aydın ise, “8 yaşındayım, Yeşilpınar Mahallesi'nde oturuyorum. Kış Spor Okullarına geçen sene de katılmıştım. Geçen sene basketbol oynamıştım. Bu sene de basketbol oynuyorum. Burada olmaktan ve spor yapmaktan dolayı mutluyum" ifadelerini kullandı.

Kış Spor Okulu için kayıt merkezleri şöyle:

“Eyüp Stadı 0212 417 86 11 (İslambey Mahallesi 34050 - Eyüpsultan) Alibeyköy Spor Kompleksi 0212 440 15 67 (Alibeyköy Merkez Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi No: 1/1 Alibeyköy - Eyüpsultan)”