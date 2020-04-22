İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eyüpsultan Belediyesinin moral bando konserleri sürüyor

Eyüpsultan Belediyesi, korona virüs nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlara moral vermek destek olmak, onlara her zaman yanlarında olduğunu ifade etmek için düzenlediği konserlere Kemer Country ve Finanskent’te de devam etti.

Eyüpsultan Belediyesi, korona virüs nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlara moral vermek destek olmak, onlara her zaman yanlarında olduğunu ifade etmek için düzenlediği konserlere Kemer Country ve Finanskent'te de devam etti.


Eyüpsultan Belediyesi, korona virüs nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlara moral vermek, destek olmak, onlara her zaman yanlarında olduğunu ifade etmek için moral konserleri düzenliyor. Daha önce Rami, Çırçır, Göktürk, 5. Levent Mahalleri ile Eyüpsultan Devlet Hastanesi önünde sağlık çalışanları için yapılan bando konseri, bu kez Göktürk Kemer Country ve Finanskent'te yapıldı. Konserde Bandistanbul Orkestrası, sitelerde ve mahallelerde dolaşarak hareketli, eğlenceli parçalar çaldı.



Arabalarını durdurup alkışladılar


Konsere Kemer Country ve Finanskent sakinlerinin ilgisi yoğun olurken, genç yaşlı tüm vatandaşlar evlerinin camlarından, balkonlarından, arabalarından bandoyu izleyerek el salladılar, çalınan parçalara alkışlarla eşlik etti. Bazı vatandaşlar ise konseri, sosyal mesafeyi koruyarak, cep telefonlarına kaydetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.