Eyüpsultan Beyaz Masa, 3 bin 491 talep ve şikayeti çözüme kavuşturdu

Eyüpsultan Belediyesi Beyaz Masa Çağrı Merkezi Ocak ayında gelen 4 bin 612 talep ve şikayetin 3 bin 491'ini çözüme kavuşturdu.

Eyüpsultan Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Beyaz Masa birimi, Ocak ayında vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri çözüme kavuşturmak adına yoğun bir mesai harcadı. Beyaz Masa Çağrı Merkezi Ocak ayında gelen 4 bin 612 talep ve şikayetin 3 bin 491'ini çözüme kavuşturdu.

Beyaz Masa birimine Ocak ayında gelen talep ve şikayetler arasında 7 bin 256 yapılandırma, karla mücadele ve tuzlama (Ara arter) işlemi, yaralı/hasta ve acil müdahale, asfalt yol bakım/onarım işlemi, apartman ve komşu denetim işlemi (Gürültü, tadilat) ilk 5 sırada yer aldı. Ocak ayında Beyaz Masa'ya en çok gelen talep, şikayetlerin çözüme kavuşma oranları ise şu şekilde oldu:

“Yapılandırma bin 131 adet talep/şikayet geldi, 679 sonuçlandırıldı. Karla Mücadele ve Tuzlama İşlemi 830 adet talep/şikayet. Sonuçlanan 830. Yaralı/Hasta ve Acil Müdahale; 304 adet talep/şikayet. Sonuçlanan 300. Asfalt Yol Bakım/Onarım; 156 adet talep/şikayet. Sonuçlanan 70. Apartman ve Komşu Denetim İşlemi: 91 adet talep/şikayet. Sonuçlanan 71.”