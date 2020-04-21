Eyüpsultan bu hafta pazarlar çarşamba günü kurulacak

Perşembe ile Pazar günleri arasını kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, hem vatandaşın hem de pazar esnafının mağduriyet yaşamaması için Eyüpsultan'daki semt pazarlarının günlerinde değişikliğe gidildi. Bu kapsamda, Esentepe Perşembe Pazarı, Nişanca Otakçılar Perşembe Pazarı, İslambey Cuma Pazarı ve Çırçır Mahallesi Parseller Cuma Pazarı'nın aynı yerinde Çarşamba günü kurulacağı açıklandı. Ayrıca çarşamba günkü Karadolap Pazarı da yine aynı gününde kurulacak.