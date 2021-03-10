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Eyüpsultan Camii, Miraç Kandili'nde kısıtlamaya rağmen boş kalmadı

Eyüpsultan Camii ve Türbesi kısıtlamaya rağmen boş kalmadı.

Vatandaşlar aileleri ile birlikte türbeye gelerek dua etti.



Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)'in Miraca yükseldiği gece ve Ramazan ayının habercilerinden olan Miraç Kandili bütün camilerde kutlandı. Eyüpsultan Camii ve Türbesi de korona virüs tedbirlerinde uygulanan kısıtlamaya rağmen Miraç Kandili'nde boş kalmadı. Kısıtlamaya rağmen cami avlusuna gelen vatandaşlar türbenin başında Kur'an okuyup dua etti. Çocukları ile birlikte Eyüpsultan'a gelen Mehmet Teker, “Herkesin kandilini kutlarım. Daha güzel şartlarda olmasını isterdik. Korona illetinden bir an önce kurtuluruz. Daha güzel kandillerimiz olur. Çocukları aldık Eyüpsultan'a geldik. Yasak olmasına rağmen çocukları tek bırakamadık. Duamızı yaptık” dedi.

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