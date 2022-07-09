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Eyüpsultan Camii'nde Bayram namazı havadan görüntülendi

Kurban Bayram namazı kılmak için Eyüpsultan Camii’ne gelen binlerce İstanbullunun oluşturduğu yoğunluk, havadan görüntülendi.

Kurban Bayram namazı kılmak için Eyüpsultan Camii'ne gelen binlerce İstanbullunun oluşturduğu yoğunluk, havadan görüntülendi.


Eyüpsultan Camii, Kurban Bayram namazını kılmak isteyen vatandaşların akına uğradı. Saatler öncesinde Eyüpsultan Camii'nin içerisinde namaz kılmak için gelen İstanbullunun oluşturduğu yoğunluk, havadan görüntülendi. Kurban Bayram namazı için vatandaşlar Eyüpsultan Camii'ni doldururken, cami'ye sığamayan vatandaşlar avluda namazlarını kıldı.

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