Eyüpsultan Camii'ne asılan mahyalar havadan görüntülendi

Eyüpsultan Camii'ne, asılan 'Oruç arınmaktır' mahyası havadan görüntülendi.

Yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı alınan tedbirler nedeniyle kapalı olan camilerin minareleri Ramazan ayının vazgeçilmezi olan mahyalarla süslendi. Ramazan ayının simgelerinden ve Türk-İslam tarihinde önemli bir yeri olan mahyalar, ilk teravih ile birlikte İstanbul'u aydınlatmaya başladı. İstanbul'da kartpostallık görüntüler oluşturan 'Oruç arınmaktır' yazılı mahya havadan görüntülendi.