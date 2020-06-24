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Eyüpsultan çiçeklerle donatılıyor

Eyüpsultan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan park ve bahçelerde peyzaj düzenlemeleri, çim biçme ve bakım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.


İlçeye değer katma adına her türlü detay düşünülerek gerçekleştirilen peyzaj çalışmaları sayesinde Eyüpsultan, daha yeşil ve temiz bir görünüme kavuşacak. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Eyüpsultan'ı çiçeklerle renklendiriyor. Bu çalışmalar kapsamında Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi (EKSM) çevresinde bulunan yeşil alanlara 50 bin çiçek dikildi. Eyüpsultan'ın tüm mahallelerinde belirlenen alanlara çiçek dikimi çalışmaları devam edecek.

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