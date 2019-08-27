Eyüpsultan Çocuk Meclisi başvuruları başladı

Eyüpsultanlı çocukların oluşturduğu Çocuk Meclisi, önceki yıllarda Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ziyaretler gerçekleştirdi. Bunların yanı sıra Eyüpsultan Çocuk Meclisi, “Bir Kalem de Sen Getir” projesini hayata geçirerek Gaziantep'te bulunan mülteci kampına kırtasiye yardımı topladı. Ayrıca çocuklar kampa gerçekleştirdikleri ziyaret sonrasında ödül olarak şehir turuna katıldı. Yeni dönemde Çocuk Meclisine 4. sınıf ile 8. sınıf arası Eyüpsultan'da ikamet eden ya da okuyan tüm çocuklar başvuru yapabilecek.