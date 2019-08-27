İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eyüpsultan Çocuk Meclisi başvuruları başladı

Eyüpsultan Belediyesi tarafından hayata geçirilen Çocuk Meclisine başvurular başladı.


Eyüpsultanlı çocukların oluşturduğu Çocuk Meclisi, önceki yıllarda Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ziyaretler gerçekleştirdi. Bunların yanı sıra Eyüpsultan Çocuk Meclisi, “Bir Kalem de Sen Getir” projesini hayata geçirerek Gaziantep'te bulunan mülteci kampına kırtasiye yardımı topladı. Ayrıca çocuklar kampa gerçekleştirdikleri ziyaret sonrasında ödül olarak şehir turuna katıldı. Yeni dönemde Çocuk Meclisine 4. sınıf ile 8. sınıf arası Eyüpsultan'da ikamet eden ya da okuyan tüm çocuklar başvuru yapabilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.