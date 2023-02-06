Eyüpsultan deprem bölgesindeki vatandaşlar için tek yürek oldu

7 büyüklüğündeki depremin ardından hazırlanan yardımları bölgeye gönderdi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay gibi birçok ilde can kayıplarına ve ağır hasara neden oldu. Depremin ardından Eyüpsultan Belediyesi ilçede yardım seferberliği başlattı. Eyüpsultan Belediyesi, depremzedelerin yaralarını sarmak için vatandaşlardan battaniye, mont, bot, bebek bezi, atkı, bere, uyku seti, temizlik malzemesi, ısıtıcı gibi malzeme desteğinde bulunmaları ve kan bağışı yapmaları çağrısında bulundu. Yapılan çağrının ardından Eyüpsultanlılar tek yürek olarak, depremzedelere ulaştırılmak üzere yardım malzemelerini toplama noktaları olan White Hill AVM, Göktürk Kültür Sanat Merkezi ve Eyüpsultan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne götürdü. Ayrıca Eyüp Park AVM'de Eyüpsultan Belediyesi ve Kızılay tarafından oluşturulan noktalarda da kan bağışında bulundu.

Seyyar mutfak ve iş makineleri gönderildi

Bu arada Eyüpsultan Belediyesi arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla bölgeye iş makineleri gönderdi. Ayrıca yine, depremzede vatandaşlarımıza gıda desteği sağlamak için seyyar mutfağı yola çıkardı.