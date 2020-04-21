İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eyüpsultan Devlet Hastanesi çalışanlarına moral konseri

Eyüpsultan Belediyesi, korona virüs nedeniyle evlerinde kalan Eyüpsultanlılara moral vermek, destek olmak, onlara her zaman yanlarında olduğunu ifade etmek için moral konserleri düzenliyor.

Bu kapsamda Eyüpsultan Devlet Hastanesi çalışanlarına moral konseri verildi.


Daha önce Rami, Çırçır ve Göktürk Mahallesi'nde yapılan bando konseri bu kez 5. Levent ve Eyüpsultan Devlet Hastanesi önünde sağlık çalışanları için düzenlendi. 5. Levent'teki konseri evlerinin balkonlarına çıkarak dinleyen ve alkışlayan vatandaşlar, fotoğraf ve video çektiler.



Sağlık çalışanları ve hastalara moral konseri


Bandistanbul Orkestrası, 5. Levent'in ardından korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında canını dişine takıp, gece gündüz çalışan sağlık çalışanları ve hastalar için konser verdi. Konserde Bandistanbul Orkestrası, Eyüpsultan Devlet Hastanesi önünde hareketli, eğlenceli parçalar çaldılar. Sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınları Eyüpsultan Belediyesine bu konser için teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.