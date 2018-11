Eyüpsultan Film Akademisi eğitimlerine hak kazananlar belli oldu

Film akademisinin amacı sinema sektörüne yerli ve milli isimler kazandırmak. EFA'da öğrenciler 10 aylık süreç içerisinde hem sinema sektörünün önde gelen uzmanlarından eğitim alma fırsatı yakalıyor hem de aldıkları eğitimi farklı biçimdeki film çalışmalarıyla uygulamaya dökmüş oluyorlar.

Film akademisinin bir diğer özelliği öğrencilere kamu destekli uzun eğitimin verilecek olması. Mülakata toplam 100 öğrenci çağrıldı. Mülakatı geçen 35 öğrenci eğitim almaya hak kazandı. EFA'da eğitimler 24 Kasım Cumartesi günü başladı. İlk eğitim Rami Hasan Nail Canat Sanat Akademisinde gerçekleşti. Eyüpsultan Film Akademisi'nde eğitimler Cuma, Cumartesi, Pazar günleri devam edecek. Cuma günü gerçekleşecek eğitimler İstanbul Medya Akademisi Yenibosna yerleşkesinde olacak.

Eyüpsultan Film Akademisi Kazananlar Listesi ise şu şekilde;

"Abuzer Güler, Ahmet Çakar, Ahmet H. Ünaldı, Ali Haydar Temel, Arda Gökçe, Burhan Furkan Deniz, Egeman Kalyon, Emre Şenel, Ercan Bayraktar, Erdem Torun, Eyüp Can, Fatma Şentürk, Fırat Özeler, Hasan Beşkat, Hüseyin Erik, İlcan Edgar Özuluca, Kasım Doğuş Kılıç, Kübra Alp, M.Furkan Çağlar, Mansur Mutlu, Mehmet Can Subaşı, Mehmet Seçkil, Melike Mercan Vural, Mevlüt Karabulut, Mine Burçak Akyüz, Murat Aşık, Mustafa Kemal Altıner, Mücahit Şahin, Nuran Gündüzoğlu, Orhan Nakuş, Said Ahkemin Kılınç, Selman Yaşar, Şeyda Aslandoğan, Yunus Emre Demirci, Zeynep Şevval Orhan."